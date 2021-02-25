Украина развивает цифровое будущее, внедряя smart city, - Назаров

В текущем году эксперты прогнозируют значимые научные открытия и дальнейшее развитие новых технологий. Украина тоже не стоит в стороне от мировых тенденций.

В частности, по его словам, речь про недавнюю высадку на Марсе нового ровера "Персеверанс", подготовку к миссии NASA "Люси", которая будет изучать троянские астероиды Юпитера, увеличение мощности базовых станций 5G, стремление к 6G, интеграцию искусственного интеллекта в "интернете вещей" с переходом к "интеллекту вещей", суперлогостику, беспилотные автомобили и т.д.

Украина тоже не стоит в стороне от мировых тенденций - в столице и регионах активно внедряются инициативы smart city, способствующие росту эффективности городской власти и комфорта горожан.

"Похоже, что 2021 год может стать годом новых технологических прорывов и открытий. Пока американцы, китайцы или немцы осваивают космос, в Украине строят "умные города" здесь, на Земле. Причем технологии цифровизации внедряют не только в столице, но и в небольших городах и общинах", - отмечает Назаров.

Эксперт отметил, что в Украине нет финансовой возможности строить умные города "с нуля". Реализация таких проектов как Тянцзинь Эко Сити сооружается вблизи Китая и Сингапура, или Масдар в ОАЭ является чрезвычайно затратной и долговременной (ни один из таких городов еще не построено до конца).

"Пока мы движемся альтернативным путем: встраиваем смарт-технологии в уже существующие города, как это делают Вена, Берлин, Копенгаген, Париж, Амстердам, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и проч. Даже не имея больших бюджетов, уже существующий город может значительно улучшить жизнь своих граждан, внедряя точечные smart city проекты", - пояснил председатель инициативы Smart city.

Назаров также привел пример города Киева, где уже реализовано более 40 проектов по цифровизации, совокупное финансирование которых было в десятки раз меньше, чем в других столицах Европы.

Собственные проекты smart city сегодня строят команды специалистов в Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Дрогобыч, Мукачево.

Основные сферы и направления трансформации в этих городах: е-демократия и управления городом, образование, медицина, экология, жилищно-коммунальное хозяйство, городская мобильность, безопасность, туризм, инвестиции и бизнес.

"Так, в Мукачево, которое по итогам 2020 года признали лучшим цифровым и мобильным городом в Украине с населением до 100 тыс. человек, в прошлом году запустили веб-портал Smart City Мукачевской территориальной общины. В Полтаве в 2020 году реализовали первую версию Poltava Smart City и продолжили работу над разработкой инструментов системы - веб-портала и приложения E-Poltava", - сообщил председатель инициативы Smart сity.

Кроме того, в Виннице уже несколько лет работает автоматизированная система управления ЖКХ, на облачной платформе Microsoft доступны и другие электронные сервисы.

В Днепре среди решений smart - умные остановки, на которых есть подзарядки для мобильных телефонов, Wi-Fi, информационное табло и светильники; единый электронный билет в метро и трамвае; система умных светофоров и др.

"Если в Украине, пусть и постепенно, будут появляться все новые и новые smart city решения, то футуристическое будущее мы скоро будем наблюдать не только на экранах смартфонов, но и станем его полноценными составляющими. Главное помнить, что, стремясь стать сверхсовременным, город не должен ставить перед собой задачу воплощения самых актуальных инноваций за любую цену. А это означает, что важнейшим этапом реализации smart city является предварительный анализ ситуации, оценка потребностей и возможностей общества и реалистичная постановка целей", - подчеркнул Юрий Назаров.