Опрос общин поможет определить приоритетные направления цифровизации регионов, - Назаров

Фото: Юрий Назаров (kyivcity.gov.ua)

Председатель инициативы Smart City Юрий Назаров запустил опрос по диджитализации украинских общин. По его мнению, опрос поможет определить приоритетные направления цифровизации регионов Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Считаю, что любой глобальный процесс возможен лишь при сознательном участии каждого члена общины. Предлагаю ответить на несколько вопросов по цифровизации регионов в Украине", - написал Юрий Назаров.

По его словам, консолидированное мнение представителей общественности станет основой для определения наиболее важных направлений развития дальнейшей цифровизации регионов Украины.

"Предлагаю ответить на несколько вопросов по цифровизации регионов в Украине. Ваше мнение является реальным индикатором для выявления приоритетных отраслей внедрения цифровых решений", - подчеркнул он.

Он также призвал общественность присоединиться к опросу и заполнить аналитическую анкету.

Напомним, ранее Назаров сообщал, что комитетом Smart City был разработан опросный лист. С его помощью будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации.