Україна розбудовує цифрове майбутнє, впроваджуючи smart city, - Назаров

Поточного року експерти прогнозують значущі наукові відкриття та подальший розвиток нових технологій. Україна теж не стоїть осторонь світових тенденцій.

Зокрема, за його словами, мова про нещодавну висадку на Марсі нового роверу "Персеверанс", підготовку до місії NASA "Люсі", яка вивчатиме троянські астероїди Юпітера, збільшення потужності базових станцій 5G, прагнення до 6G, інтеграцію штучного інтелекту в "інтернеті речей" з переходом до "інтелекту речей", суперлогістику, безпілотні автомобілі тощо.

Україна теж не стоїть осторонь світових тенденцій - у столиці та регіонах активно впроваджуються ініціативи smart city, які сприяють росту ефективності міської влади та комфорту містян.

"Схоже, що 2021 рік може стати роком нових технологічних проривів та відкриттів. Поки американці, китайці чи німці освоюють космос, в Україні розбудовують "розумні міста" тут, на Землі. Причому технології цифровізації впроваджують не лише у столиці, але й у невеликих містах та громадах", - зазначає Назаров.

Експерт зауважив, що в Україні немає фінансової можливості будувати розумні міста "з нуля". Реалізація таких проектів як Тянцзинь Еко Сіті, що споруджується поблизу Китаю й Сингапуру, чи Масдар в ОАЕ є надзвичайно затратною та довготривалою (жодне з таких міст ще не побудоване до кінця).

"Поки що ми рухаємося альтернативним шляхом: вбудовуємо смарт-технології в уже існуючі міста, як це роблять Відень, Берлін, Копенгаген, Париж, Амстердам, Нью-Йорк, Сингапур, Токіо та інш. Навіть не маючи великих бюджетів, вже існуюче місто може значно покращити життя своїх громадян, впроваджуючи точкові smart city проєкти", - пояснив голова ініціативи Smart city.

Назаров також навів приклад міста Києва, де вже реалізовано понад 40 проектів з цифровізації, сукупне фінансування яких було в десятки разів менше, ніж в інших столицях Європи.

Власні smart city проекти сьогодні розбудовують команди фахівців у Харкові, Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Полтаві, Дрогобичі, Мукачеві.

Основні сфери та напрямки трансформації у цих містах: е-демократія та управління містом, освіта, медицина, екологія, житлово-комунальне господарство, міська мобільність, безпека, туризм, інвестиції та бізнес.

"Так, у Мукачево, яке за підсумками 2020 року визнали найкращим цифровим та мобільним містом в Україні з населенням до 100 тис. осіб, торік запустили веб-портал Smart City Мукачівської територіальної громади. У Полтаві у 2020 році реалізували першу версію Poltava Smart City та продовжили роботу над розробкою інструментів системи - веб-порталу і додатку E-Poltava", - повідомив голова ініціативи Smart сity.

Крім того, у Вінниці вже декілька років працює автоматизована система управління ЖКГ на хмарній платформі Microsoft, доступні й інші електронні сервіси.

В Дніпрі серед smart рішень - розумні зупинки, на яких є підзарядки для мобільних телефонів, Wi-Fi, інформаційне табло та світильники; єдиний електронний квиток в метро і трамваї; система розумних світлофорів та ін.

"Якщо в Україні, нехай і поступово, будуть з’являтися все нові і нові smart city рішення, то футуристичне майбутнє ми скоро будемо спостерігати не тільки на екранах смартфонів, але й станемо його повноцінними складовими. Головне пам’ятати, що, прагнучи стати надсучасним, місто не повинно ставити перед собою завдання втілення найактуальніших інновацій за будь-яку ціну. А це означає, що найважливішим етапом втілення smart city є попередній аналіз ситуації, оцінка потреб і можливостей громади та реалістична постановка цілей", - підкреслив Юрій Назаров.