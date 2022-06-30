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Украина разрывает отношения с Сирией и вводит торговое эмбарго

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Сирийской Арабской Республики признать т. н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательства на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Нет сомнений, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле", - говорится в сообщении МИД.

Поэтому в ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая - мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии хотят признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНВ". Такое решение власти подтвердили в Министерстве иностранных дел страны.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, больше никаких отношений Украины с Сирией не будет.

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Сирия