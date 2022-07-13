Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР: в чем причина

В заявлении сказано, что Украина рассматривает признание КНДР так называемых "ДНР" и "ЛНР" попыткой подорвать суверенитет независимость Украины со стороны Пхеньяна.

"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - подчеркивают в ведомстве.

При этом отмечается, что в ответ на такое решение со стороны Пхеньяна Украина заявляет про разрыв дипломатических отношений с КНДР.

"Обращение России в КНДР о поддержке легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Стоит заметить, что дипломатические отношения Украины и КНДР были установлены еще в 1992 году.