Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР: у чому причина

У заяві сказано, що Україна розглядає визнання КНДР так званих "ДНР" і "ЛНР" спробою підірвати суверенітет незалежність України з боку Пхеньяна.

"Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів в Донецькій і Луганській областях нікчемно, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - підкреслюють у відомстві.

При цьому наголошується, що у відповідь на таке рішення з боку Пхеньяна Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з КНДР.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. У Росії більше не залишилося союзників у світі, крім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і далі буде максимально жорстко реагувати на посягання на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Варто зауважити, що дипломатичні відносини України і КНДР були встановлені ще в 1992 році.