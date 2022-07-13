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Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР: у чому причина

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада України прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

У заяві сказано, що Україна розглядає визнання КНДР так званих "ДНР" і "ЛНР" спробою підірвати суверенітет незалежність України з боку Пхеньяна.

"Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів в Донецькій і Луганській областях нікчемно, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - підкреслюють у відомстві.

При цьому наголошується, що у відповідь на таке рішення з боку Пхеньяна Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з КНДР.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. У Росії більше не залишилося союзників у світі, крім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і далі буде максимально жорстко реагувати на посягання на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Варто зауважити, що дипломатичні відносини України і КНДР були встановлені ще в 1992 році.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, стало відомо, що Пхеньян визнав "ЛДНР".

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