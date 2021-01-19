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Украина разрабатывает новые регуляторные подходы для преодоления интернет-угроз

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина разрабатывает новые регуляторные подходы для преодоления различных угроз в сети Интернет. Рассматривают создание нового регуляторного органа.

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Об этом на международной конференции "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы" рассказала представительница Министерства цифровой трансформации Украины Гульсана Мамедиева.

"Новая регуляторная модель предусматривает то, что должны быть реализованы проактивные действия для предотвращения террористического контента, его создания и распространения, и контента, содержащего сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми", - сказала она.

По словам Мамедиевой, многие страны мира сходятся на том, что необходимо создать новый регулятор, который бы помог преодолеть интернет-угрозы. Это регуляторный орган мог бы блокировать и удалять опасный контент, но не осуществлял бы постоянного мониторинга.

"Новый регуляторный орган должен защищать права пользователей в интернете, иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокировки и удаления контента", - добавила представительница Минцифры.

Напомним, до этого РБК-Украина писало, что в Украине на треть снизилось количество кибератак.

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