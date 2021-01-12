В Украине на треть снизилось количество кибератак, пострадал сайт ОП

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Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала на 31% меньше атак разных видов, чем на предыдущей неделе. В частности, DDoS-атаки на вебресурсы Офиса президента и Госспецсвязи.

Об этом свидетельствуют данные Госспецсвязи.

Всего с 6 по 12 января было заблокировано более 52 тысяч атак. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (97%).

"Также зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, в частности на вебресурсы Офиса президента Украины и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 026 884 подозрительных событий, примерно на уровне предыдущей недели.

Подавляющее большинство зафиксированных событий касается попыток похищения информации (39%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав администратора (12%), попыток получения прав пользователя (9%) и подозрительного исполняемые кода (6%).

Напомним, ранее на сайты Офиса президента и Госспецсвязи хакеры совершили 16 DDoS-атак.

Кроме того, в СНБО предупреждали о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за хакерских атак в США.