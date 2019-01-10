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Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ

Новости » Политика    10.01.2019 - 12:32
Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ
Иллюстративное фото (cis.minsk.by)

Украина прекратила действие соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности

Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств (СНГ). Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 10 января, передает РБК-Украина.

В пояснительной записке отмечается, что данное соглашение разработали для развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов для содействия в формировании общего экономического и информационного пространства. Соглашение в целом устарело и не отвечает современному состоянию торгово-экономических отношений между странами.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в мае 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе Украины из договоров СНГ.

В августе стало известно о закрытии представительства Украины, а в декабре начала выход из структур СНГ Служба внешней разведки. Отметим, 12 декабря вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Российской Федерацией. Соответствующий договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

 

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