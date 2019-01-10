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Україна розірвала ще одну угоду в рамках СНД

Новини » Політика    10.01.2019 - 12:32
Україна розірвала ще одну угоду в рамках СНД
Ілюстративне фото (cis.minsk.by)

Україна припинила дію угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності

Україна вийшла з угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів 10 січня, передає РБК-Україна.

У пояснювальній записці зазначається, що цю угоди розробляли для розвитку інтеграційних процесів в СНД і зміцнення міжнародних контактів для сприяння у формуванні загального економічного та інформаційного простору. Угода в цілому застаріла і не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між країнами.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в травні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про вихід України з договорів СНД.

У серпні стало відомо про закриття представництва України, а в грудні почала вихід із структур СНД Служба зовнішньої розвідки. Зазначимо, що 12 грудня набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Російською Федерацією. Відповідний договір перестане діяти з 1 квітня 2019 року.

 

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