Украина разгромно проиграла Англии на Евро-2020, а в Беларуси задержали украинца: новости за выходные

В Беларуси задержали украинца, в Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации, Украина покинула Евро-2020. Подробнее о том, что произошло на выходных, 3-4 июля, - в материале РБК-Украина.

Судно терпело бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда его уже отбуксировали

Украинское рыболовецкое судно терпело бедствие в Черном море. Однако корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS".

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну "ОД-2592", которое ночью 3 июля попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - указывают в Минобороны. Подчеркивается, что эту информацию РФ распространила, когда судно уже буксировал корабль морской охраны Государственной погранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

В Pfizer прокомментировали смерть винничанина после вакцинации

Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech прокомментировала смерть украинца после вакцинации. Как известно, 2 июля в Виннице умер 47-летний мужчина через 4 часа после прививки.

В компании выразили соболезнование семье умершего украинца, однако отметили, что связь смерти после вакцинации не доказана. "Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - заявили в Pfizer.

В Беларуси задержали украинца: силовики его увезли в неизвестном направлении

Белорусские силовики задержали гражданина Украины 24-летнего Павла Рабешка. Причины его ареста не известны. По месту проживания молодого человека провели обыск, а затем увезли в неизвестном направлении.

По месту жительства молодого человека также был проведен обыск, который проводили пять сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, Рабешка доставили в Пинский отдел комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси.

На Филиппинах разбился военный самолет с почти сотней пассажиров

На Филиппинах утром 4 июля разбился самолет Военно воздушных сил. На его борту находилась почти сотня человек.

Спасатели обнаружили на месте крушения тела 42 военнослужащих и трех гражданских. Таким образом число жертв авиакатастрофы достигло 45 человек. Ранее сообщалось о 30 погибших. Неизвестной остается судьба 5 человек. Выжившие в авиакатастрофе 49 военнослужащих госпитализированы, 32 их них перевели в больницу города Замбоанга. В результате падения самолета также пострадали четверо гражданских.

Украина разгромно проиграла Англии и покинула Евро-2020

Сборная Украины крупно уступила Англии, пропустив четыре гола. Выступление сине-желтых на Евро-2020 завершено.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Синоптики предупредили украинцев о ливнях и грозах: где ждать непогоду

Погода в Украине сегодня, 5 июля, порадует разве только любителей дождей. На всей территории страны ожидаются осадки с грозами. При этом в южных и областях ожидаются сильные дожди.