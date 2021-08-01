Украина даже не рассматривает вариант закупки российского газа, - Витренко

Украина даже не рассматривает вариант закупки российского газа. Такое заявление сделал глава правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".
По словам чиновника, Украина не будет закупать российский газ и даже вариант такой не рассматривает.
"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция", - заявил Витренкою.
Он добавил, что Украина стремиться экспортировать газ, а не импортировать.
"Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Согласно 10 миллиардов мы импортируем", - говорит Витренко.
Он объяснил, что Украине нужно уменьшить неэффективное потребление газа.
"У нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ - это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко.
Напомним, что Украина сможет снизить цены на газ для населения, если станет экспортировать газ. Об этом заявил Витренко.
Ранее сообщалось, что Украина сделает все возможное для того, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицированным,