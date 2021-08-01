Украина даже не рассматривает вариант закупки российского газа, - Витренко

По словам чиновника, Украина не будет закупать российский газ и даже вариант такой не рассматривает.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция", - заявил Витренкою.

Он добавил, что Украина стремиться экспортировать газ, а не импортировать.

"Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Согласно 10 миллиардов мы импортируем", - говорит Витренко.

Он объяснил, что Украине нужно уменьшить неэффективное потребление газа.

"У нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ - это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко.