Україна навіть не розглядає варіант закупівлі російського газу, - Вітренко

За словами чиновника, Україна не буде закуповувати російський газ і навіть варіант такий не розглядає.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас така дуже чітка позиція", - заявив Вітренкою.

Він додав, що Україна прагне експортувати газ, а не імпортувати.

"Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно до 10 мільярдів ми імпортуємо", - говорить Вітренко.

Він пояснив, що Україні потрібно зменшити неефективне споживання газу.

"Бо в нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо - для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше - це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ - це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", - сказав Вітренко.