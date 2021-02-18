Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма, - представительство в АРК

В ведомстве отмечают, что Украина не планирует восстановление прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.

"В результате временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что было приостановлено курсирование международных поездов на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополь.

В то же время, меры по улучшению железнодорожного сообщения и районами вблизи КПВВ на границе с Крымом будут происходить исключительно с целью реинтеграции жителей оккупированного полуострова и улучшения условий пересечения административной границы.