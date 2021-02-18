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Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма, - представительство в АРК

Автор: РБК-Украина

Ведущими инструментами на пути деоккупации Крыма является политико-дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию. Поэтому Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма.

Об этом заявили в Представительстве президента Украины в АР Крым в Facebook.

В ведомстве отмечают, что Украина не планирует восстановление прямого железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории.

"В результате временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что было приостановлено курсирование международных поездов на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополь.

В то же время, меры по улучшению железнодорожного сообщения и районами вблизи КПВВ на границе с Крымом будут происходить исключительно с целью реинтеграции жителей оккупированного полуострова и улучшения условий пересечения административной границы.

Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант".

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", а ее будущее в союзе с западными странами неотвратимое. Этими принципами Киев не уступит в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

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