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Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму, - представництво в АРК

Автор: РБК-Україна

Провідними інструментами на шляху деокупації Криму є політико-дипломатичне і санкційний тиск на Російську Федерацію. Тому Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму.

Про це заявили в Представництві президента України в АР Крим у Facebook.

У відомстві зазначають, що Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованій території.

"В результаті тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і м. Севастополя в ході збройної агресії РФ проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом і материковою частиною території України було припинено у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві нагадали, що було припинено курсування міжнародних поїздів на тимчасово окуповану територію Криму і Севастополя.

Водночас заходи щодо покращення залізничного сполучення і районами поблизу КПВВ на кордоні з Кримом будуть відбуватися виключно з метою реінтеграції жителів окупованого півострова і поліпшення умов перетинання адміністративного кордону.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що в законі про перехідне правосуддя, яке може бути залучене при деокупації Криму і районів Донбасу, не буде слова "колаборант".

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "руським миром", а її майбутнє в союзі з західними країнами невідворотне. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання на Донбасі і деокупації Криму.

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