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Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

Автор: Анна Полисученко

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона", - заявил президент Украины.

Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Это касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы", - отметил президент.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в США с рабочим визитом.

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Нормандский формат