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Украина не рассматривает альтернативы членству в ЕС, - Зеленский

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 16:24
Украина не рассматривает альтернативы членству в ЕС, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко, Милан Лелич

Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе - это мероприятия, которые проводятся в целях безопасности.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", - сказал глава государства.

Он пояснил, что договоренности с Британией об оборонном союзе - это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.

"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

Напомним, между сотрудничеством и вступлением в Европейский союз следует предложить промежуточный этап для Украины. Чтобы она успела достичь европейских стандартов.

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