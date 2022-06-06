Украина не рассматривает альтернативы членству в ЕС, - Зеленский
Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе - это мероприятия, которые проводятся в целях безопасности.
Об этом на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", - сказал глава государства.
Он пояснил, что договоренности с Британией об оборонном союзе - это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.
"А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", - сказал Зеленский.
Напомним, между сотрудничеством и вступлением в Европейский союз следует предложить промежуточный этап для Украины. Чтобы она успела достичь европейских стандартов.
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