Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський
Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританіє про обороннний союз - це заходи, які проводяться в цілях безпеки.
Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав глава держави.
Він пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.
"А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.
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