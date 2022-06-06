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Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 16:24
Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко, Мілан Лєліч

Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританіє про обороннний союз - це заходи, які проводяться в цілях безпеки.

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав глава держави.

Він пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.

"А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, між співпрацею та вступом до Європейського союзу слід запропонувати проміжний етап для України. Щоб вона встигла досягти європейських стандартів.

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Володимир Зеленський
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