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Украина рассказала в ОБСЕ, сколько раз боевики нарушили предыдущее перемирие

Вена, Пятница 31 июля 2020 06:27
Украина рассказала в ОБСЕ, сколько раз боевики нарушили предыдущее перемирие
Автор: РБК-Украина

Боевики 60 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего погибли 3 гражданских лиц, 6 получили ранения

Во время предыдущего перемирия на Донбассе с 21 июля 2019 до 26 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 4226 нарушений режима прекращения огня. За это время боевики 1310 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Украинский дипломат сообщил, что в течение этого периода российские оккупационные силы 1310 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Кроме того, они 60 раз обстреляли населенные пункты, в результате чего погибли трое гражданских лиц, еще шесть получили ранения.

Цимбалюк констатировал, что договоренность о новом перемирии по состоянию на 30 июля в значительной степени соблюдается. В то же время он указал на то, что российские вооруженные формирования совершили уже пять нарушений режима прекращения огня, которые, "к счастью, не привели к потерям среди украинских военных". Зато бойцы ВСУ демонстрировали сдержанность и не открывали огонь в ответ.

"Мы призываем российскую делегацию дать разъяснения относительно этих случаев и информацию о принятых дисциплинарных мерах в связи с этим, используя координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня", - сказал он.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей: 8 погибли, 52 - получили ранения.

С 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим полного прекращения огня, в то же время в ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины" только за первый день перемирия.

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