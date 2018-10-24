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Україна розширює залізничне сполучення з країнами ЄС, - Омелян

Новини » Транспорт    24.10.2018 - 21:16
Фото: зустріч щодо співпраці залізниць України та Литви (twitter.com/minfrastucture)
Фото: зустріч щодо співпраці залізниць України та Литви (twitter.com/minfrastucture)

Українська та Литовська залізниці підписали угоди про розширення співпраці

Міністерство інфраструктури України (МІУ) розширює залізничне сполучення з країнами Євросоюзу, зокрема із Литвою. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службі МІУ.

Зокрема, ПАТ "Укрзалізниця" та АТ "Литовська залізниця" підписали Лист про наміри щодо співробітництва у сфері інтермодальних перевезень.

Під час підписання домовленостей в посольстві Республіки Литва в Україні міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Литва є одним із основних партнерів України серед країн балтійського регіону.

"Позитивна зростаюча динаміка товарообігу між Україною та країнами ЄС ставить перед нами нові виклики. Нам необхідно забезпечити надійне та ефективне транзитне сполучення в напрямку Балтійське - Чорне море. У нас вже є успішний досвід співпраці між Україною та Литвою - це вантажний контейнерний потяг "Вікінг" та пасажирський "Потяг чотирьох  столиць", який об`єднує Україну, Білорусь, Латвію та Литву. Міністерство інфраструктури і надалі розширюватиме залізничне сполучення з країнами ЄС", - додав міністр.

Він також підкреслив, що Україна має всі можливості для продовження коридору Балтійське - Чорне море до Каспійського моря та далі у Азію.

Нагадаємо, український лоукост SkyUp Airlines з грудня 2018 року здійснюватиме регулярні рейси з Києва до Попрада, Тбілісі, Барселони та Софії.

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