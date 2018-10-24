SkyUp з грудня здійснюватиме рейси за 4 міжнародними маршрутами

Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

SkyUp літатиме з Києва до Попрада, Тбілісі, Барселони та Софії

Український лоукост SkyUp Airlines з грудня 2018 року здійснюватиме регулярні рейси з Києва до Попрада, Тбілісі, Барселони та Софії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного аеропорту "Київ" у Facebook.

Як зазначається, ціна квитка до Попрада стартує від 987 гривень, до Тбілісі, Барселони та Софії - від 1508 гривень.

"Український лоукост SkyUp Airlines пропонує квитки на регулярні рейси, котрі здійснюватимуться вже з грудня 2018 року. Квитки можна забронювати на сайті компанії. Нині до вашої уваги рейси з Києва до Попрада - за ціною від 987 грн, до Тбілісі, Барселони та Софії. Ціна квитка до цих популярних міст стартує від 1508 грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що SkyUp отримала на початку жовтня право літати до 28 країн Європи, до того авіакомпанія виконувала лише чартерні рейси.

Крім того, SkyUp виконуватиме внутрішні регулярні рейси за напрямками: Київ - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Одеса.

Приватна українська авіакомпанія SkyUp зареєстрована у червні 2016 року в Києві, авіапарк компанії складається з чотирьох літаків, з 2019 року планується збільшення до шести бортів, а пізніше - до 12.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 травня 2018 року здійснив перший рейс новий український авіаперевізник SkyUp.