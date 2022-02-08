UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в "красную" зону

Автор: Анастасия Рокитна

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина. С полуночи пятницы в эту зону переходят ряд регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра Кабмина Олега Немчинова.

В "красную" зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

Ограничения "красной" зоны

В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

Напомним, в Украине зафиксировали очередной антирекорд новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин