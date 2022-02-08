Украина расширяет локдаун. Какие области переходят в "красную" зону

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина. С полуночи пятницы в эту зону переходят ряд регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра Кабмина Олега Немчинова.
В "красную" зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.
В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.
Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.