Україна розширює локдаун. Які області переходять в "червону" зону

Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення розширити "червону" зону карантину. З опівночі п'ятниці в цю зону переходять ряд регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись міністра Кабміну Олега Немчінова.
В "червону" зону з 11 лютого переходять такі області: Закарпатська, Луганська та Хмельницька.
У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:
У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.
Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.