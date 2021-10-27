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Україна може розширити ЗВТ з Ізраїлем на сферу послуг. Переговори почнуться в 2022

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 13:59
Україна може розширити ЗВТ з Ізраїлем на сферу послуг. Переговори почнуться в 2022 Фото: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Україна та Ізраїль наступного року почнуть переговори про розширення зони вільної торгівлі між країнами. Йдеться про те, щоб до неї увійшла сфера послуг.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив новий посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Наступного року ми почнемо переговори про ще одну угоду - про ЗВТ, яка стосуватиметься послуг. Про це була досягнута домовленість під час візиту нашого президента до України", - зазначив він.

За його словами, це теж дуже важлива сфера, оскільки багато послуг Ізраїль отримує в Україні, перш за все ті, які стосуються IT.

"І для Ізраїлю сьогодні Україна - це стратегічний напрямок в плані аутсорсингу наших послуг, більше 40% аутсорсингу Ізраїлю в області високих технологій йде в Україну", - підкреслив Бродський.

Водночас на сьогодні рано говорити, яких сфер стосуватиметься нова угода. Але Бродський хотів би, щоб одним з напрямків була медицина.

"Швидше за все, це буде спільна угода, яка стосуватиметься різних послуг у різних сферах. Медичні послуги - це, безумовно, велика складова наших економічних відносин, і в плані медицини у нас дуже добре розвивається співпраця. І якщо говорити про ті напрямки, які я б хотів розвинути в якості нового посла, це, безумовно, один з напрямків", - додав посол.

Нагадаємо, раніше Бродський розповів, що Ізраїль відкриє кордони для туристів з 1 листопада, і уточнив, хто зможе уникнути самоізоляції.

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