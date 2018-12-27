Україна розширила ембарго на імпорт російських товарів

Кабмін заборонив імпорт кукурудзяного крохмалю та глюкози
Кабінет міністрів України розширив перелік товарів з Російської Федерації, які заборонені для імпорту. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, список заборонених до імпорту з Росії товарів доповнили наступними позиціями:
Також повідомляється, що дані зміни наберуть чинності через 10 днів після публікації відповідної постанови.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, минулого тижня Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.
Крім того, на рік продовжили і мита на імпорт товарів з Росії.