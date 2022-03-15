Украина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в Киев

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий показал фотографии с подготовки трех премьеров к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Матеуша Моравецкого.

Запланированная встреча трех премьер-министров – Чехии, Польши и Словении с Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по Киеву.

Накануне встречи Матеуш Моравецкий показал фотографии подготовки и отметил, что именно сейчас в Киеве творится история.

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске", - написал Моравецкий.

Он добавил, что Украина может рассчитывать на помощь своих друзей.

"ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей - этот месседж мы принесли сегодня в Киев", - подчеркнул глава правительства Польши.

Фото: twitter.com/MorawieckiM

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