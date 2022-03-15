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Украина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в Киев

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 20:22
Украина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в Киев Фото: В Киев прибыли три премьера для встречи с Зеленским (twitter.com/MorawieckiM)
Автор: Анна Шиканова

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий показал фотографии с подготовки трех премьеров к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Матеуша Моравецкого.

Запланированная встреча трех премьер-министров – Чехии, Польши и Словении с Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по Киеву.

Накануне встречи Матеуш Моравецкий показал фотографии подготовки и отметил, что именно сейчас в Киеве творится история.

"Именно здесь, в охваченном войной Киеве, творится история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске", - написал Моравецкий.

Он добавил, что Украина может рассчитывать на помощь своих друзей.

"ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей - этот месседж мы принесли сегодня в Киев", - подчеркнул глава правительства Польши.

Украина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в КиевУкраина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в КиевУкраина может рассчитывать на помощь друзей: глава польского правительства о визите в КиевФото: twitter.com/MorawieckiM

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киев для встречи с Зеленским прибудут премьеры Польши, Чехии и Словении.

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