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Украина рассчитывает на санкции ЕС против России за нарушения прав человека в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина приветствовала решение Европейского союза о первом применении нового глобального санкционного механизма против России. Украина рассчитывает, что ЕС применит этот механизм для наказания России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза", - заявили в министерстве.

Как отметили в МИД, ни одно преступление России на территории оккупированного Крыма не должно остаться безнаказанным.

"Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Евросоюз ввел санкции против четырех российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции ввели через новый механизм по нарушениям прав человека.

Позже Евросоюз опубликовал список лиц, на которых наложили санкции из-за Навального. Ограничения официально вступили в силу.

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