Украина рассчитывает на санкции ЕС против России за нарушения прав человека в Крыму

Украина приветствовала решение Европейского союза о первом применении нового глобального санкционного механизма против России. Украина рассчитывает, что ЕС применит этот механизм для наказания России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в комментарии на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Решение ЕС в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза", - заявили в министерстве.

Как отметили в МИД, ни одно преступление России на территории оккупированного Крыма не должно остаться безнаказанным.

"Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя", - говорится в заявлении.