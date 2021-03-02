Україна розраховує на санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини в Криму

Україна привітала рішення Європейського союзу про перше застосування нового глобального санкційного механізму проти Росії. Україна розраховує, що ЄС застосує цей механізм для покарання Росії за порушення прав людини в окупованому Криму.
Про це йдеться в коментарі на сайті Міністерства закордонних справ України.
"Рішення ЄС вкотре демонструє, що захист прав людини залишається безумовним пріоритетом зовнішньої політики Євросоюзу", - заявили у міністерстві.
Як наголосили в МЗС, жоден злочин Росії на території окупованого Криму не має залишитися безкарним.
"Розраховуємо, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних в придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, сьогодні Євросоюз ввів санкції проти чотирьох російських посадовців через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Санкції ввели через новий механізм щодо порушення прав людини.
Пізніше Євросоюз опублікував список осіб, на яких наклали санкції через Навального. Обмеження офіційно набули чинності.