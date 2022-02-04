Украина рассчитывает на приговоры по делу МН-17 до конца года, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила надежду, что приговоры по делу о катастрофе рейса MH-17 будут вынесены до конца года. Она отметила, что этот процесс является маркером успешности мирового правосудия.

"Дело MH-17 очень важно для Украины и всего цивилизованного мира. Оно является маркером успешности мирового правосудия и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу четырех подозреваемых в сбитии этого самолета", - сказала Венедиктова на встрече с Титусом Корлецяном, докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по сбитому над Донбассом малайзийскому авиалайнеру.

Представитель ПАСЕ в свою очередь отметил прогресс в деле МН-17. Корлецян добавил, что перед визитом в Украину посетил с аналогичной миссией Нидерланды. По его словам, он получил много полезной информации.