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Украина рассчитывает на приговоры по делу МН-17 до конца года, - Венедиктова

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 17:24
Украина рассчитывает на приговоры по делу МН-17 до конца года, - Венедиктова Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила надежду, что приговоры по делу о катастрофе рейса MH-17 будут вынесены до конца года. Она отметила, что этот процесс является маркером успешности мирового правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Дело MH-17 очень важно для Украины и всего цивилизованного мира. Оно является маркером успешности мирового правосудия и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу четырех подозреваемых в сбитии этого самолета", - сказала Венедиктова на встрече с Титусом Корлецяном, докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по сбитому над Донбассом малайзийскому авиалайнеру.

Представитель ПАСЕ в свою очередь отметил прогресс в деле МН-17. Корлецян добавил, что перед визитом в Украину посетил с аналогичной миссией Нидерланды. По его словам, он получил много полезной информации.

Напомним, 26 января Европейский суд по правам человека начинал слушания по делу Украины и Нидерландов против России, в том числе по сбитому в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН-17.

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ПАСЕ MH17 Ирина Венедиктова
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