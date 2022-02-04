Україна розраховує на вироки у справі МН-17 до кінця року, - Венедиктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова висловила надію, що вироки у справі про катастрофу рейсу MH-17 будуть винесені до кінця року. Вона зазначила, що цей процес є маркером успішності світового правосуддя.

"Справа MH - 17 дуже важлива для України і всього цивілізованого світу. Воно є маркером успішності світового правосуддя і ми сподіваємося, що до кінця цього року світова спільнота отримає справедливий вирок окружного суду Гааги у справі чотирьох підозрюваних у збитті цього літака", - сказала Венедиктова на зустрічі з Титусом Корлецяном, доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по збитому над Донбасом малайзійському авіалайнеру.

Представник ПАРЄ своєю чергою відзначив прогрес у справі MH-17. Корлецян додав, що перед візитом в Україну відвідав з аналогічною місією Нідерланди. За його словами, він отримав багато корисної інформації.