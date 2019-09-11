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Украина рассчитывает получить второй транш помощи от ЕС до конца года

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Для получения 500 млн евро в 2019 Украине необходимо принять несколько законов

Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского Союза до конца 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

О выделении кредита в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС шла речь во время переговоров, вице-премьер-министра с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, поскольку времени не так много - нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности, и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса", - рассказал Кулеба.

Отметим, Европейский Союз выделяет Украине кредиты под низкие проценты по программе макрофинансовой помощи. В сентябре 2018 года было заключено новое кредитное соглашение о привлечении 1 миллиарда евро, и в декабре 2018 ЕС направил Украине первый транш в объеме 500 миллионов евро.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней, поскольку задача Украины "випуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

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