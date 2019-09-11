Україна розраховує отримати другий транш допомоги від ЄС до кінця року

України сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро від Європейського Союзу до кінця 2019 року. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Про виділення кредиту в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС йшлося під час переговорів віцепрем’єр-міністра із віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Нам дійсно потрібно ухвалити кілька актів законодавства для цього, ми дійсно вже дещо зробили, і сьогодні ми просто пройшлися, бо часу не так багато - нам потрібно отримати цей транш до кінця року. Тому що в нас цього року пікові виплати із зовнішньої заборгованості, і нам цей транш дуже важливий як підтримка нашого фінансового балансу", - розповів Кулеба.

Зазначимо, Європейський Союз виділяє Україні кредити під низькі відсотки за програмою макрофінансової допомоги. У вересні 2018 року було укладено нову кредитну угоду про залучення 1 мільярда євро, і у грудні 2018 ЄС направив Україні перший транш обсягом 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що новий Кабінет міністрів буде працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) стала останньою, оскільки завдання України "випуститись з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам