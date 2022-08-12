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Украина рассчитывает получить до 1 млрд гривен от приватизации в 2022

Фото: и.о. главы ФГИ Ольга Батова (facebook.com/olya.batova)
Автор: Александр Мороз

Украина надеется привлечь от приватизации в 2022 году до 1 млрд гривен. После принятия всех необходимых актов будут объявлены аукционы по уже подготовленным к продаже объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд государственного имущества.

Как заявила исполняющая обязанности главы ФГИ Ольга Батова, в первую очередь речь идет о неработающих хлебозаводах, спиртзаводах и объектах недвижимости, интересных для малого и среднего бизнеса.

"Точно скажу, что в этом году от приватизации планируется привлечь в бюджет более 600 миллионов гривен. Очень будем надеяться, что удастся получить до 1 миллиарда в бюджет благодаря росту цен на электронных аукционах", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая приватизация в Украине стартует 1 сентября 2022 года. Ожидается, что на продажу выставят объекты, которые годами не используются.

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