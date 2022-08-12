Украина рассчитывает получить до 1 млрд гривен от приватизации в 2022

Украина надеется привлечь от приватизации в 2022 году до 1 млрд гривен. После принятия всех необходимых актов будут объявлены аукционы по уже подготовленным к продаже объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд государственного имущества .

Как заявила исполняющая обязанности главы ФГИ Ольга Батова, в первую очередь речь идет о неработающих хлебозаводах, спиртзаводах и объектах недвижимости, интересных для малого и среднего бизнеса.

"Точно скажу, что в этом году от приватизации планируется привлечь в бюджет более 600 миллионов гривен. Очень будем надеяться, что удастся получить до 1 миллиарда в бюджет благодаря росту цен на электронных аукционах", - отметила она.