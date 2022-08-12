RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна розраховує отримати до 1 млрд гривень від приватизації в 2022

Фото: в. о. голови ФДМ Ольга Батова (facebook.com/olya.batova)
Автор: Олександр Мороз

Україна сподівається залучити від приватизації в 2022 році до 1 млрд гривень. Після прийняття всіх необхідних актів будуть оголошені аукціони щодо вже підготовлених до продажу об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд державного майна.

Як заявила виконуюча обов'язки голови ФДМ Ольга Батова, в першу чергу мова йде про непрацюючі хлібозаводи, спиртзаводи та об'єкти нерухомості, цікаві для малого і середнього бізнесу.

"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до 1 мільярда в бюджет завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масова приватизація в Україні стартує 1 вересня 2022 року. Очікується, що на продаж виставлять об'єкти, які роками не використовуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фонд госимуществаПриватизація держпідприємств