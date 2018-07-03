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Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії на Донбасі

НовиниПолітика    03.07.2018 - 13:48
Фото: Петро Порошенко та Олександр Вучич (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петро Порошенко та Олександр Вучич (twitter.com/STsegolko)

Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії за мандатом РБ ООН, заявив Порошенко

Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії за мандатом Ради безпеки (РБ) ООН на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході робочого візиту до Сербії.

"Ми, безумовно, розраховуємо на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії за мандатом РБ ООН, щоб відновити суверенітет України на всіх окупованих територіях, і щоб на українську землю прийшов мир", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Сербії. В рамках візиту Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією. Порошенко також повідомив, що сторони домовилися створити комісію, яка буде вивчати загальні події в історії України та Сербії. У свою чергу, президент Сербії Олександр Вучич висловив надію, що Україна і Сербія зможе домовитися про угоду про вільну торгівлю.

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Теги публікації: ООН, Порошенко Петро, Донбас, миротворцы, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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