Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії на Донбасі

Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії за мандатом РБ ООН, заявив Порошенко

Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії за мандатом Ради безпеки (РБ) ООН на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході робочого візиту до Сербії.

"Ми, безумовно, розраховуємо на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії за мандатом РБ ООН, щоб відновити суверенітет України на всіх окупованих територіях, і щоб на українську землю прийшов мир", - заявив Порошенко.

Ми, безумовно, розраховуємо на підтримку Сербії у питанні миротворчої місії з мандатом РБ ООН, щоб відновити суверенітет України на всіх окупованих теріторіях, і щоб на українську землю прийшов світ. pic.twitter.com/z07oXlsMVI — Петро Порошенко (@poroshenko) July 3, 2018

Нагадаємо, Порошенко сьогодні перебуває з робочим візитом у Сербії. В рамках візиту Україна домовилася про розширення безвізового режиму з Сербією. Порошенко також повідомив, що сторони домовилися створити комісію, яка буде вивчати загальні події в історії України та Сербії. У свою чергу, президент Сербії Олександр Вучич висловив надію, що Україна і Сербія зможе домовитися про угоду про вільну торгівлю.