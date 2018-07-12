Україна розраховує на підтримку НАТО у питанні розміщення місії ООН на Донбасі

Порошенко на саміті НАТО в Брюселі заявив про важливість санкцій проти РФ

Україна розраховує на підтримку НАТО у питанні розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході брифінгу у Брюсселі, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми розраховуємо на підтримку НАТО в рамках багатонаціональної місії з підтримання миру під мандатом ООН на Донбасі", - заявив він.

За словами глави держави, місія ООН отримає доступ до всієї території окупованого Донбасу, включаючи частину кордону України з РФ, яка не контролюється.

Крім того, Порошенко підкреслив, що санкції проти Росії не можуть бути зняті до тих пір, поки РФ не змінить агресивну поведінку.

"З такою поведінкою, так само як і з реваншистською політикою РФ, не можна миритися", - заявив він.

Як зазначається, брифінг Порошенка відбувся перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні глав держав з Грузією і Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках саміту НАТО Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Відзначимо, саміт НАТО в Брюсселі почався вчора, 11 липня. Зокрема, за підсумками вчорашнього дня була прийнята декларація, в якій, крім іншого, НАТО закликав РФ вивести свої війська з Донбасу. Сьогодні саміт продовжиться.