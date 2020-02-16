Украина рассчитывает на поддержку Германии по партнерству НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу со своим немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Во время встречи Загороднюк выразил надежду, что Германия предоставит военно-политическую поддержку в вопросе обретения Украиной расширенного партнерства НАТО. Главы оборонных ведомств также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией.

Также на встрече был поднят вопрос ситуации с безопасностью в Украине. В частности, глава украинского ведомства проинформировал Крамп-Карренбауер о текущей ситуации на Донбассе и поблагодарил за усилия Берлина в рамках нормандского формата.

Кроме того, Загороднюк пригласил немецкого министра обороны Крамп-Карренбауер посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что Украина планирует присоединиться к программе расширенного партнерства НАТО в октябре 2020 года. В НАТО считают, что эта платформа является более удобной для оказания помощи Украине.

Как писало РБК-Украина, 15 января Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Ожидается, что участие в программе будет способствовать более оперативному обмену разведданными между Украиной и НАТО.