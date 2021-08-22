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Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", - Шмыгаль

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает, что ЕС примет меры противодействия для запуска российского газопровода "Северный поток-2". Он добавил, что рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия ввода в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.

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Ангела МеркельСеверный поток-2Денис Шмыгаль