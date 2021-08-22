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Україна розраховує на заходи ЄС для протидії запуску "Північного потоку-2", - Шмигаль

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує, що ЄС вживе заходів протидії для запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Він додав, що розраховує на збереження статусу України як постачальника і транзитера природного газу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"Ми розраховуємо на застосування ЄС заходів протидії введення в експлуатацію цього проекту. А також розраховуємо на збереження статусу України як постачальника і транзитера природного газу в Євросоюз і підтвердження використання української ГТС з необхідними обсягами", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що "Північний потік-2" несе пряму загрозу з боку Росії геополітичному становищу держав Європи.

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