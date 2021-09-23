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Украина в рамках COVAX получила холодильники для хранения вакцины Pfizer

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 11:15
Украина в рамках COVAX получила холодильники для хранения вакцины Pfizer Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталйи Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина на этой неделе получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer при ультранизких температурах. Холодильники были получены в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Морозильные камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения Украины.

Так, получение дополнительных морозильников позволит увеличить мощности Украины по хранению вакцины Pfizer.

"Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от опасного COVID-19", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

При этом он добавил, что в ближайшие месяцы ожидается еженедельная поставка вакцин Pfizer.

Ультрахолодовые морозильники для вакцин доставил в Украину ЮНИСЕФ.

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