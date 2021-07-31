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Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко

Автор: РБК-Украина

Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

По его словам, строительство в ближайшее время будет закончено.

В то же время, украинская сторона борется за то, чтобы исключить его коммерческую эксплуатацию.

"Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", - пояснил он.

По словам Витренко, Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.

"И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона", - добавил глава "Нафтогаза".

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Юрий ВитренкоСеверный поток-2