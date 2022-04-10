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Украина пытается закупить немецкие БМП напрямую у производителя, - Bild

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Берлин, Воскресенье 10 апреля 2022 11:12
Украина пытается закупить немецкие БМП напрямую у производителя, - Bild Фото: немецкая БМП Marder (wikimedia by funky1opti)
Автор: Юлия Бойко

Украина планирует закупить немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder напрямую у компании-производителя Rheinmetall. Предполагается, что до конца года может быть поставлено 35 машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным Bild, компания Rheinmetall предлагала бундесверу срочно передать Украине боеспособные Marder, после чего получить у производителя доукомплектованную технику. Но Министерство обороны Германии заблокировало инициативу.

При этом, как пишет Bild, министерство даже не провело оценку состояния БМП. Кроме того, в конце марта Rheinmetall направлял запрос министру обороны Кристине Ламбрехт на выкуп 4 млн патронов для БПМ и поставке их Украине, но ответ так и не был получен.

"Если это правда, что министерство до сих пор не проверило Marder, то это скандал. Война России на уничтожение мирного населения Украины бушует уже 45 дней, но Берлину, видимо, спешить некуда", - раскритиковал позицию властей посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена приобрести 100 немецких самоходных гаубиц за 1,7 млрд евро.

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