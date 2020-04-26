Україна намагається зробити Чорнобильську зону максимально безпечною, - МЗС

Україна щодня стикається з багатьма викликами, пов’язаними з управлінням Зоною відчуження

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що не дивлячись на різні проблеми в країні докладають максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони на безпечну територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

У заяві говориться, що Україна щодня стикається з багатьма викликами, пов’язаними з управлінням Зоною відчуження та чорнобильською проблематикою загалом. Однак країна успішно бореться із наслідками аварії та докладає максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони в безпечну територію, додали в МЗС.

В Україні цінують спільну роботу з надійними партнерами, такими як ООН, МАГАТЕ, ЄБРР, Європейська комісія, НАТО, а також багатьма державами, над реалізацією міжнародних проектів, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Також на своїй сторінці у Facebook Володимир Зеленський назвав катастрофу лихом планетарного масштабу, який має стати пересторогою на майбутнє.

"Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу", - заявив він.

Додамо, сьогодні 34 річниця Чорнобильської катастрофи. Як відомо, 26 квітня 1986 року, о 1 год. 23 хв., на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Цей день проголосили днем пам'яті про чорнобильську катастрофу.

Нагадаємо, у Житомирської області і Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління залишків деревини та сухої трави.