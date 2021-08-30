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Украина в пятерке лидеров на Паралимпиаде-2020: сколько медалей завоевали украинцы

Автор: Анастасия Рокитна

Украина попала в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио. На счету сборной уже 12 золотых медалей.

Сколько медалей завоевали украинцы, в материале РБК-Украина.

Золото

  • Елизавета Мерешко (плавание, две золотые награды),
  • Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг),
  • Анна Стеценко (плавание),
  • Евгений Богодайко (плавание),
  • Максим Крипак (плавание),
  • Михаил Сербин (плавание),
  • Денис Дубров (плавание),
  • Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину),
  • Роман Полянский (академическая Гребля),
  • Марина Литовченко (настольный теннис),
  • Андрей Трусов (плавание).

Серебро

  • Антон Коль (плавание),
  • Артем Манько (фехтование на колясках),
  • Елена Федота (фехтование на колясках),
  • Максим Крипак (плавание),
  • Алексей Вирченко (плавание),
  • Елизавета Мерешко (плавание),
  • Владислав Билый (легкая атлетика, метание копья),
  • Сергей Клипперт (плавание),
  • Екатерина Денисенко (плавание),
  • Андрей Трусов (плавание, две серебряные награды),
  • Кирилл Гаращенко (плавание),
  • Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы),
  • Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра),
  • Ирина Гусева (дзюдо),
  • Виктор Смирнов (плавание),
  • Наталья Морквич (фехтование на колясках),
  • Денис Остапченко (плавание),
  • Наталья Олейник (пауэрлифтинг),
  • Илья Яременко (плавание),
  • Анастасия Мисник (толкание ядра),
  • Виктор Дидух (настольный теннис),
  • Андрей Дорошенко (стрельба из пневматического ружья).

Бронза

  • Евгения Бреус (фехтование на колясках),
  • Анна Гонтарь (плавание),
  • Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину),
  • Егор Дементьев (велоспорт),
  • Юлия Иваницкая (дзюдо),
  • Наталья Николайчик (дзюдо),
  • Иван Май (настольный теннис),
  • Максим Николенко (настольный теннис),
  • Руфат Магомедов (дзюдо),
  • Александр Назаренко (дзюдо),
  • Максим Веракса (плавание),
  • Ирина Щетник (стрельба из пневматического ружья).
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