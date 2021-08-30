Украина в пятерке лидеров на Паралимпиаде-2020: сколько медалей завоевали украинцы
Украина попала в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио. На счету сборной уже 12 золотых медалей.
Сколько медалей завоевали украинцы, в материале РБК-Украина.
Золото
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Елизавета Мерешко (плавание, две золотые награды),
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Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг),
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Анна Стеценко (плавание),
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Евгений Богодайко (плавание),
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Максим Крипак (плавание),
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Михаил Сербин (плавание),
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Денис Дубров (плавание),
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Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину),
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Роман Полянский (академическая Гребля),
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Марина Литовченко (настольный теннис),
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Андрей Трусов (плавание).
Серебро
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Антон Коль (плавание),
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Артем Манько (фехтование на колясках),
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Елена Федота (фехтование на колясках),
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Максим Крипак (плавание),
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Алексей Вирченко (плавание),
-
Елизавета Мерешко (плавание),
-
Владислав Билый (легкая атлетика, метание копья),
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Сергей Клипперт (плавание),
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Екатерина Денисенко (плавание),
-
Андрей Трусов (плавание, две серебряные награды),
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Кирилл Гаращенко (плавание),
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Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы),
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Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра),
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Ирина Гусева (дзюдо),
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Виктор Смирнов (плавание),
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Наталья Морквич (фехтование на колясках),
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Денис Остапченко (плавание),
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Наталья Олейник (пауэрлифтинг),
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Илья Яременко (плавание),
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Анастасия Мисник (толкание ядра),
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Виктор Дидух (настольный теннис),
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Андрей Дорошенко (стрельба из пневматического ружья).
Бронза
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Евгения Бреус (фехтование на колясках),
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Анна Гонтарь (плавание),
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Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину),
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Егор Дементьев (велоспорт),
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Юлия Иваницкая (дзюдо),
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Наталья Николайчик (дзюдо),
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Иван Май (настольный теннис),
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Максим Николенко (настольный теннис),
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Руфат Магомедов (дзюдо),
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Александр Назаренко (дзюдо),
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Максим Веракса (плавание),
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Ирина Щетник (стрельба из пневматического ружья).