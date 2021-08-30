Україна в п'ятірці лідерів на Паралімпіаді-2020: скільки медалей вибороли українці
Україна потрапила в п'ятірку лідерів на Паралімпійських іграх в Токіо. На рахунку збірної вже 12 золотих медалей.
Скільки медалей вибороли українці, в матеріалі РБК-Україна.
Золото
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Єлизавета Мерешко (плавання, дві золоті нагороди),
-
Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг),
-
Анна Стеценко (плавання),
-
Євген Богодайко (плавання),
-
Максим Крипак (плавання),
-
Михайло Сербін (плавання),
-
Денис Дубров (плавання),
-
Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину),
-
Роман Полянський (академічне веслування),
-
Марина Литовченко (настільний теніс),
-
Андрій Трусов (плавання).
Срібло
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Антон Коль (плавання),
-
Артем Манько (фехтування на візках),
-
Олена Федота (фехтування на візках),
-
Максим Крипак (плавання),
-
Олексій Вірченко (плавання),
-
Єлизавета Мерешко (плавання),
-
Владислав Білий (легка атлетика, метання списа),
-
Сергій Кліпперт (плавання),
-
Катерина Денисенко (плавання),
-
Андрій Трусов (плавання, дві срібні нагороди),
-
Кирило Гаращенко (плавання),
-
Анастасія Москаленко (легка атлетика, метання булави),
-
Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра),
-
Ірина Гусєва (дзюдо),
-
Віктор Смирнов (плавання),
-
Наталія Морквич (фехтування на візках),
-
Денис Остапченко (плавання),
-
Наталія Олійник (пауерліфтинг),
-
Ілля Яременко (плавання),
-
Анастасія Мисник (штовхання ядра),
-
Віктор Дідух (настільний теніс),
-
Андрій Дорошенко (стрільба із пневматичної рушниці).
Бронза
-
Євгенія Бреус (фехтування на візках),
-
Анна Гонтар (плавання),
-
Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину),
-
Єгор Дементьєв (велоспорт),
-
Юлія Іваницька (дзюдо),
-
Наталія Ніколайчик (дзюдо),
-
Іван Май (настільний теніс),
-
Максим Ніколенко (настільний теніс),
-
Руфат Магомедов (дзюдо),
-
Олександр Назаренко (дзюдо),
-
Максим Веракса (плавання),
-
Ірина Щетник (стрільба із пневматичної рушниці).