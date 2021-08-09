Украина пустит хасидов для паломничества в Умани

Хасидов впустят в Украину для паломничества в Умани. Министерство здравоохранения уже утвердило противоэпидемиологические требования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка до этого празднования, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно вакцинируются — особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - заявил заместитель Министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин.
Отметим, что праздник ожидается в начале сентября.
Согласно постановлению касаемо противоэпидемических мероприятий:
Чтобы уменьшить риски инфицирования, Минздрав Украины привлек к сотрудничеству представителей общества Красного Креста. Также в Умань было выделено около 50 тысяч экспресс-тестов, 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.