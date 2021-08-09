Україна пустить хасидів для паломництва в Умані

Хасидів впустять до України для паломництва в Умані. Міністерство охорони і здоров’я вже затвердило протиепідеміологічні вимоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ .

"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування, дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються — особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - заявив заступник Міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Відзначимо, що свято очікується на початку вересня.

Відповідно до постанови стосовно протиепідемічних заходів:

перевізники вірян зобов’язані провести температурний скринінг усіх паломників й осіб, які їх супроводжують;

учасників й працівників не допускають до перевезення у разі виявлення у них субфебрильної температури, або ж ознак респіраторних захворювань;

віряни зобов’язані вдягати засоби індивідуального захисту у місцях паломництва, або ж скупчення великої кількості осіб;

Аби зменшити ризики інфікування, МОЗ Україна залучило до співпраці представників товариства Червоного Хреста. Також до Умані було виділено близько 50 тисяч експрес-тестів, 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.