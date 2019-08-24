Украина провела первые в истории испытания ступени ракеты-носителя

Фото: испытания ступени ракеты-носителя (facebook.com / КБ "Южное")

Испытания ступени ракеты-носителя прошли успешно

В субботу, 23 августа, в Украине состоялись первые в новейшей истории испытания ступени ракеты-носителя среднего класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КБ "Южное" в Facebook.

Как сообщается, вчера состоялся первый прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", который был спроектирован КБ "Южное" и изготовлен на заводе "Южмаш".

"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что огневые испытания прошли успешно, все системы отработали отлично.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце июля в Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Кроме того, в период с 22 по 24 мая в Одесской области прошли испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун".