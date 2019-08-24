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Україна провела перші в історії випробування ступеня ракети-носія

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 22:06
Україна провела перші в історії випробування ступеня ракети-носія
Фото: випробування ступеня ракети-носія (facebook.com / КБ "Південне")

Випробування ступеню ракети-носія пройшли успішно

У суботу, 23 серпня, в Україні відбулися перші в новітній історії випробування ступеня ракети-носія середнього класу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КБ "Південне" у Facebook.

Як повідомляється, вчора відбулося перше пропалювання третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", який був спроектований КБ "Південне" та виготовлений на заводі "Південмаш".

"Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" - саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що вогневі випробування пройшли успішно, всі системи відпрацювали відмінно.

"Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне". Випробування визнано успішними", - йдеться в повідомленні.

Україна провела перші в історії випробування ступеня ракети-носія

Нагадаємо, що наприкінці липня в Одеській області відбулися успішні випробування модернізованих ракет "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

Крім того, у період з 22 по 24 травня в Одеській області пройшли випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" і "Нептун".

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